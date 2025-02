SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Carlitos

Nowa potęga na zapleczu Ekstraklasy?

Wieczysta jest obecnie wiceliderem Betclic 2. Ligi i mocno liczy na awans na zaplecze Ekstraklasy. Klub od dłuższego czasu słynie ze sprowadzania mocnych nazwisk, a jednym z pierwszych tego typu było ściągnięcie Sławomira Peszki, który obecnie jest szkoleniowcem tej drużyny.

Równie głośne było zatrudnienie Jacka Góralskiego, ale na tym nie koniec. Jak informowaliśmy kilkanaście dni temu Wieczysta mocno kusi Carlitosa. Pisaliśmy o tym TUTAJ. A teraz można już stwierdzić, że skusiła! Wczoraj Mateusz Miga z TVP Sport informował, że deal jest praktycznie pewien i wkrótce testy medyczne.

Wieczysta wygrała konkurencję z Grecją, Cyprem, Hiszpanią i Portugalią

Z informacji goal.pl wynika, że dziś, to jest w środę, zostały rozwiazane ostateczne wątpliwości. Jak słyszymy w Grecji, Carlitos miał też ofertę przedłużenia umowy z Atromitosem, były też propozycje z Cypru, Portugalii i Hiszpanii. Ale… Były król strzelców Ekstraklasy wybrał właśnie Wieczystą, z którą podpisze kontrakt obowiązujący od przyszłego sezonu.



Sporo do powiedzenia miała tu rodzina piłkarza, która świetnie się czuła w Krakowie i chętnie wróci do tego miasta. Zresztą, Hiszpan ma w Krakowie dom, który kupił jeszcze za czasów gry w Wiśle Kraków. W trakcie kariery Carlitos rozegrał 227 ligowych spotkań, w których strzelił 113 goli. Piłkarza z takim dorobkiem bramkowym jeszcze w historii Wieczystej nie było. W samej Ekstraklasie ma 40 trafień.

Rafa Lopes już teraz

Do Wieczystej przeniesie się również Rafa Lopes, który trafi do tego klubu jeszcze tej zimy. O tym, że i jego kusi Wieczysta informował Samuel Szczygielski z Meczyków. Z informacji goal.pl wynika, że Portugalczyk jeszcze w tym tygodniu powinien pojawić się w Krakowie, co od lata oznacza…. odwzorowanie byłego ataku Legii. Oznacza również, że Wieczysta może być jedną z głównych sił 1. ligi. Oczywiście, o ile ostatecznie awansuje. 33-letni Lopes w tym sezonie cypryjskiej ekstraklasy zagrał 23 mecze w barwach Anorthosisu, w których strzelił 12 goli i zaliczył 3 asysty.



Co ciekawe, po awansie do 1. ligi Wieczysta ma rozgrywać mecze na stadionie Wisły Kraków. Dla Carlitosa będzie to więc symboliczny powrót do miasta, ale i na stadion, na którym czuł się doskonale. W końcu to w barwach “Białej Gwiazdy” zdobył koronę króla strzelców Ekstraklasy (24 gole).