Real interesuje się francuską perełką. Musi pokonać konkurencję

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Jacquet

Jeremy Jacquet pod lupą Realu Madryt

Real Madryt uważnie przygląda się rynkowi transferowemu, szukając wzmocnienia na pozycji środkowego obrońcy. Królewscy chcą sprowadzić nowego defensora podczas następnego letniego okienka transferowego, aby zwiększyć głębię składu i odpowiednio zabezpieczyć tę pozycję. W kontekście przenosin na Estadio Santiago Bernabeu wymienia się takie nazwiska jak Ibrahima Konate z Liverpoolu czy Dayot Upamecano z Bayernu Monachium. Obaj Francuzi od dłuższego czasu znajdują się w kręgu zainteresowań madryckich władz, dla których priorytetem jest zwiększenie rywalizacji w formacji obronnej.

Jak informuje Santi Aouna z portalu „Foot Mercato”, na liście potencjalnych kandydatów znalazł się kolejny stoper – Jeremy Jacquet. To zaledwie 20-letni francuski obrońca, na co dzień reprezentujący barwy Stade Rennes. Młody zawodnik uchodzi za jeden z największych talentów we Francji, a jego dynamiczny rozwój nie pozostał bez echa. Oprócz Realu Madryt piłkarza monitorują także inne europejskie potęgi, w tym Liverpool, Inter Mediolan czy Newcastle United. Fakt, że Jeremy Jacquet znajduje się na radarze tylu renomowanych ekip, najlepiej świadczy o potencjale i możliwościach rozwoju tego piłkarza.

Ewentualne pozyskanie młodzieżowego reprezentanta Francji przez Real Madryt nie byłoby jednak łatwym zadaniem. Hiszpański gigant w wyścigu o podpis zdolnego defensora musiałby bowiem pokonać wspomnianą wyżej konkurencję. 20-latek ma już za sobą doświadczenie na najwyższym poziomie. Niedawno przebywał na wypożyczeniu w Clermont Foot, a na boiskach Ligue 1 rozegrał łącznie 20 meczów, notując 2 asysty. Kontrakt środkowego obrońcy ze Stade Rennes obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, zaś portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 190 centymetrów stopera na około 10 milionów euro.