Chelsea prowadzi w wyścigu o sprowadzenie francuskiej perełki

Jeremy Jacquet uchodzi za bardzo perspektywicznego stopera. Faworytem w wyścigu o pozyskanie 20-letniego Francuza jest Chelsea - podaje gazeta Le Parisien.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Jacquet

Jeremy Jacquet może dołączyć do Chelsea

Chelsea od pewnego czasu znana jest z bardzo odważnych inwestycji w młodych i utalentowanych piłkarzy. Włodarze londyńskiego klubu myślą długoterminowo, chcąc zbudować drużynę zdolną do regularnej walki o trofea w kolejnych sezonach. Strategia ta opiera się na pozyskiwaniu perspektywicznych zawodników, którzy mają stanowić trzon zespołu. Na Stamford Bridge w ostatnim czasie trafili m.in. Estevao, Andrey Santos czy Jamie Bynoe-Gittens, uznawani za jedne z największych młodych talentów.

Następnym tego typu piłkarzem, który może dołączyć do ekipy The Blues, jest Jeremy Jacquet. Jak informuje francuski dziennik „Le Parisien”, Chelsea prowadzi w wyścigu o zakontraktowanie 20-letniego środkowego obrońcy Stade Rennes.

Londyńczycy nie wykluczają złożenia oferty za młodzieżowego reprezentanta Francji w jednym z najbliższych okienek transferowych. Mierzącemu 190 centymetrów defensorowi uważnie przyglądają się również Real Madryt, Arsenal oraz Juventus.

Jacquet zdążył już zebrać spore doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Od stycznia 2024 roku do lutego 2025 roku przebywał na wypożyczeniu w Clermont Foot, a na boiskach Ligue 1 rozegrał łącznie 33 spotkania i zanotował 2 asysty. Aktualny kontrakt środkowego obrońcy ze Stade Rennes obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia rosłego stopera na około 20 milionów euro.