Jeremie Frimpong, którego do tej pory głównie łączono z Manchesterem United, znalazł się na radarze Arsenalu - poinformował niemiecki dziennik BILD.

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong to nowy cel transferowy Arsenalu

The Gunners szukają ofensywnie grającego prawego obrońcy

Reprezentant Holandii idealnie wpasowuje się w taki profil defensora

Jeremie Frimpong dołączy do Arsenalu? Kanonierzy są zainteresowani Holendrem

Według najnowszych informacji niemieckiego dziennika “BILD”, Arsenal chce pozyskać ofensywnie grającego prawego obrońcę i jest skłonny zapłacić do 40 milionów euro za zawodnika zdolnego do dalszego rozwoju.

Jeremie Frimpong jest jednym z głównych kandydatów, który idealnie pasuje do szukanego przez włodarzy The Gunners profilu defensora. Inne opcje rozpatrywane przez londyński klub to Joao Cancelo i Benjamin Henrichs.

Warto dodać, że Jeremie Frimpong dotychczas był głównie przymierzany do Manchesteru United. Wychowanek Manchesteru City obecnie przywdziewa koszulkę Bayeru Leverkusen.