Manchester United działa na rynku. Skontaktował się z napastnikiem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jean-Philippe Mateta trafi na Old Trafford? Nawiązano kontakt

Manchester United pracuje już nad wzmocnieniami składu, pomimo że letnie okienko transferowe jeszcze się nie otworzyło. Wszystko wskazuje na to, że nowym piłkarzem drużyny Czerwonych Diabłów zostanie Matheus Cunha, z którym negocjacje są na zaawansowanym etapie. Niewykluczone, iż klub z Old Trafford sprowadzi dwóch napastników, tym bardziej że Old Trafford może opuścić duet dotychczasowych snajperów, czyli Joshua Zirkzee oraz Rasmus Hojlund.

Jak dowiedział się brytyjski portal “CaughtOffside.com”, Manchester United prężnie działa i rozpoczął rozmowy z kolejnym zawodnikiem, który mógłby zwiększyć rywalizację w linii ataku zespołu Red Devils. Mianowicie, włodarze półfinalisty Ligi Europy skontaktowali się z Jeanem-Philippem Matetą, który może trafić do czerwonej części Manchesteru razem ze wspomnianym wyżej Matheusem Cunhą. 27-letni Francuz rzekomo jest chętny na przenosiny do ekipy Rubena Amorima.

Mierzący 192 centymetry atakujący niemal na pewno odejdzie z Crystal Palace w trakcie nadchodzącego letniego okna transferowego. Jean-Philippe Mateta planuje bowiem zrobić krok naprzód w swojej karierze, a dołączenie do Manchesteru United na pewno byłoby dla niego sportowym awansem. Ponadto skutecznemu napastnikowi przygląda się również Bayern Monachium. W trwającej kampanii francuski snajper rozegrał 40 meczów, zdobył 17 bramek i zaliczył 3 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro.