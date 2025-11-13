Man United poluje na hiszpański talent. Pokona konkurencję?

15:45, 13. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Mundo Deportivo

Manchester United pracuje nad sprowadzeniem nowego pomocnika. Na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się Javi Guerra - podaje gazeta Mundo Deportivo.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Javi Guerra przymierzany do Manchesteru United

Manchester United chce dokonać kilku wzmocnień składu podczas najbliższych okienek transferowych. Trener zespołu Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – zamierza zwiększyć rywalizację na kluczowych pozycjach. Angielski klub planuje sprowadzić między innymi nowego pomocnika, który zwiększy jakość oraz głębię w środku pola. Niewykluczone, że gigant Premier League wybierze się na zakupy do słonecznej Hiszpanii, gdzie od lat nie brakuje utalentowanych zawodników.

Jak poinformował w czwartkowe popołudnie kataloński dziennik „Mundo Deportivo”, na celowniku Manchesteru United znalazł się bowiem Javi Guerra. 22-letni piłkarz Valencii jest uważany za jednego z najbardziej obiecujących pomocników w całej La Lidze. Czerwone Diabły zdają sobie z tego sprawę i chcą jak najszybciej ściągnąć go na Old Trafford, by uprzedzić konkurencję. Styl gry Guerry, łączący technikę z dynamiką, idealnie wpisuje się w wizję szkoleniowca ekipy Red Devils.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii jest obserwowany również przez takie kluby jak Arsenal oraz Atletico Madryt, więc rywalizacja o jego podpis zapowiada się zacięcie. Javi Guerra z powodzeniem występuje w barwach zespołu Nietoperzy od lipca 2019 roku, gdy przeniósł się na Estadio Mestalla z Villarrealu za 800 tysięcy euro.

Do pierwszej drużyny Valencii awansował w połowie 2023 roku. Od tego czasu rozegrał 102 mecze, zdobywając 8 bramek i notując 6 asyst. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 25 milionów euro.

