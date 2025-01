Legia Warszawa blisko rozstania z dwoma zawodnikami

Legia Warszawa nie zabierze na zgrupowanie do Hiszpanii dwóch zawodników z pierwszego zespołu. Marco Burch i Juergen Celhaka są bliscy odejścia z klubu jeszcze przed startem rundy wiosennej.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Burch i Celhaka poza kadrą Legii na obóz w Hiszpanii

Legia Warszawa rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej od treningów na własnych obiektach, a już w piątek drużyna Goncalo Feio wyrusza na dziesięciodniowe zgrupowanie do Hiszpanii. W kadrze na obóz znalazło się miejsce dla 32 zawodników, w tym kilku młodych graczy, którzy jesienią występowali w rezerwach lub Centralnej Lidze Juniorów. Jednak wśród wybranych przez trenera zabrakło dwóch piłkarzy pierwszego zespołu – Marco Burcha i Juergena Celhaki.

Według informacji podanych przez “TVP Sport”, Marco Burch prawdopodobnie odejdzie z klubu na zasadzie wypożyczenia i może wiosną kontynuować karierę w innym polskim zespole. Z kolei albański pomocnik, Juergen Celhaka, prowadzi rozmowy w sprawie definitywnego transferu. Na chwilę obecną najczęściej wymienianymi kierunkami są kluby z Azerbejdżanu lub Bałkanów.

Nieobecność Marco Burcha i Juergena Celhaki to jednak nie jedyne braki w składzie Legii Warszawa. Francuski napastnik Migouel Alfarela, trzeci zawodnik z pierwszego zespołu, nie poleci do Hiszpanii z powodu problemów zdrowotnych. W tym momencie nie jest jasne, czy ten gracz dołączy do swoich kolegów podczas zgrupowania.

Legia Warszawa po 18 kolejkach PKO Ekstraklasy zajmuje obecnie czwartą lokatę w tabeli. Do prowadzącego Lecha Poznań traci sześć punktów i pozostaje w grze o najwyższe cele.