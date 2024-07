James Rodriguez rozchwytywany. Szykuje się wielki powrót

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

James Rodriguez szykuje się na wielki powrót do Europy

Kolumbia awansowała do półfinału Copa America 2024, pokonując Panamę aż 5:0. Jednym z liderów tej reprezentacji na całym turnieju jest James Rodriguez, który na swoim koncie ma już aż pięć asyst oraz jednego gola.

Dla wielu James Rodriguez jest najlepszym piłkarzem mistrzostw, co naturalnie zwróciło uwagę europejskich klubów. Według informacji serwisu Fichajes znakomity pomocnik może niebawem wrócić do jednej z czołowych lig.

Okazuje się, że na piłkarza uwagę zwróciła Valencia, chcąca odzyskać dawną świetność. Kolumbijczyk, znany ze swojej wizji gry i precyzyjnych podań, idealnie pasowałby do zespołu, który potrzebuje kreatywności i doświadczenia na boisku. Oprócz tego sytuację Rodrigueza monitorują takie drużyny jak m.in. Real Sociedad, Bayer Leverkusen oraz Real Betis.

32-latek już niegdyś występował w La Liga, reprezentując barwy Realu Madryt. Okres w Królewskich może wspominać z nostalgią, bo na samym początku był kluczową postacią pierwszej drużyny. Poznał także Bundesligę, gdy w pewnym momencie swojej kariery trafił na wypożyczenie do Bayernu Monachium.

Na ten moment nie wiadomo, jak na zainteresowanie klubów zareaguje sam zawodnik. Powrót do Europy to bez wątpienia wielka szansa na ponowne zyskanie szerokiej rzeszy fanów. Jednak wiąże się to także z koniecznością utrzymania formy sportowej, co nie zawsze udawało się Jamesowi.

