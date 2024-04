Alamy / SPP Sport Press Photo / MAXPPP Na zdjęciu: Jamal Musiala i Nasser Al-Khelaifi

Jamal Musiala wzbudza duże zainteresowanie

Niemiec trafił na radar dwóch gigantów

Kwota transferu może osiągnąć ponad 100 mln euro

Jamal Musiala na radarze PSG i Man City

Jamal Musiala jest jednym z najlepiej zapowiadających się piłkarzy młodego pokolenia. 21-latek już kilkukrotnie udowodniał swoją jakość na najwyższym poziomie. W sezonie 2023/2024 rozegrał łącznie 34 mecze, zdobył w nich 12 goli i zaliczył 7 asyst. Ofensywny pomocnik ma duży wpływ na poczynania Bayernu w ataku.

Od dłuższego czasu media spekulują na temat przyszłości Musiali. Piłkarz wzbudził duże zainteresowanie przede wszystkim klubów z Premier League. Informowano już o potencjalnym transferze do Liverpoolu, a teraz turecki dziennikarz Ekrem Konur przekonuje, że w grze o podpis 21-latka są Manchester City i Paris Saint-Germain. Ponoć kwota transferu może osiągnąć wartość nawet 100 milionów euro.

Jamal Musiala ma kontrakt z Bayernem tylko do 2026 roku i jeśli piłkarz nie będzie chciał rozpocząć rozmów na temat nowej umowy, to być może dojdzie do odejścia. Nieoficjalnie mówi się, że zawodnik marzy o powrocie do Anglii, w której mógłby rywalizować na znacznie wyższym poziomie.

