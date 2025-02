Arsenal pozbędzie się kilku zawodników. Co z Jakubem Kiwiorem?

Jakub Kiwior znajduje się wśród zawodników, którzy mogą opuścić Arsenal w najbliższym letnim okienku - podaje w poniedziałkowy poranek brytyjski dziennik The Sun. Na liście transferowej Kanonierów widnieje jeszcze sześć innych nazwisk.

Źródło: The Sun

Aflo Co. Ltd. / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior i Mikel Arteta

Kiwior może opuścić Arsenal. Oto lista transferowa Kanonierów

Arsenal będzie aktywny podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Włodarze Kanonierów chcą poważnie wzmocnić skład, ale najpierw muszą zebrać odpowiednie fundusze. Dlatego po zakończeniu obecnego sezonu z zespołu The Gunners może odejść kilku zawodników – podaje brytyjski dziennik “The Sun”. Zdaniem wspomnianej gazety na liście transferowej londyńskiego klubu znajduje się między innymi Jakub Kiwior.

Oprócz reprezentanta Polski, Emirates Stadium mogą opuścić również Oleksandr Zinchenko (lewy obrońca, 28 lat), Kieran Tierney (lewy obrońca, 27 lat), Thomas Partey (defensywny pomocnik, 31 lat), Jorginho (defensywny pomocnik, 33 lata), Neto (bramkarz, 35 lat) oraz Raheem Sterling (prawy skrzydłowy, 30 lat). Części z tych piłkarzy kończą się kontrakty, więc odejdą oni na zasadzie wolnych transferów, czyli bez kwoty odstępnego.

Kieran Tierney podobno porozumiał się już z Celtikiem Glasgow, z kolei Jorginho miał zawrzeć porozumienie z Flamengo. Nie wiadomo, gdzie wyląduje Jakub Kiwior, o ile rzeczywiście zostanie wypchnięty z Londynu. W przeszłości spekulowano o powrocie 24-letniego stopera do Serie A i w tym momencie wydaje się to najbardziej prawdopodobny kierunek dla byłego defensora Spezii Calcio, który we Włoszech spędził lata 2021-2023.