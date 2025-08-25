Jakub Kiwior jest celem transferowym FC Porto. Portugalczycy jednak mogą obejść się smakiem. Inter Mediolan myśli bowiem o pozyskaniu Polaka - donosi Eugenio Ascari w rozmowie z "News.Superscommesse.it"

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior może wylądować w Interze Mediolan

Jakub Kiwior zapewne w ostatnich dniach letniego okienka opuści Arsenal. Reprezentant Polski nie odgrywa znaczącej roli u Mikela Artety. Ostatnio nawet nie znajdował się w kadrze meczowej. Wiele na to wskazuje, że wkrótce 25-latek wyląduje na portugalskich boiskach. Zawodnik Kanonierów jest bowiem celem transferowym FC Porto. Zainteresowana strona wkrótce ma złożyć nową ofertę.

Jak się jednak okazuje, FC Porto może obejść się smakiem. Jakub Kiwior jest łączony z powrotem do Serie A i w tej sprawie wypowiedział się Eugenio Ascari. Agent piłkarski w rozmowie z „News.Superscommesse.it” przekazał, że polski defensor znajduje się w orbicie zainteresowań Interu Mediolan. Nie jest to przypadkowe, ponieważ wicemistrzowie Italii poszukują nowego obrońcy.

– Spodziewam się, że Inter, który zrezygnował już z poszukiwań napastnika, zdecyduje się na sprowadzenie środkowego obrońcy. Może to być młody, perspektywiczny zawodnik lub ktoś dobrze znany włoskiej lidze. Mam na myśli Jakuba Kiwiora, byłego gracza Spezii, obecnie w Arsenalu. To właśnie on może wzmocnić defensywę Interu – powiedział Eugenio Ascari.

Jakub Kiwior w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Arsenalu. W tym czasie 25-letni defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także dwie asysty.