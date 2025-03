Anglicy nie mają wątpliwości. Taka przyszłość czeka Kiwiora w Arsenalu

Jakub Kiwior i jego przygoda z Arsenalem nie wygląda zbyt kolorowo. Wiele wskazuje na to, że reprezentant Polski w lecie odejdzie z klubu, o czym piszą dziennikarze "The Mirror".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior latem powinien odejść z Arsenalu, klub szykuje czystki

Jakub Kiwior dołączył do drużyny Arsenalu w zimie 2023 roku. Początkowo wydawało się, że przenosiny reprezentanta Polski na Wyspy Brytyjskie są bardzo dobrym ruchem, bowiem stoper zrobi kolejny krok w rozwoju swojej kariery, ale z czasem perspektywa ta zaczęła się zmieniać. Przed wszystkim Kiwior nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca na stałe w pierwszej drużynie Kanonierów, przez co skazany był na wchodzenie z ławki rezerowych.

Pomimo wielokrotnych zapewnień Mikela Artety o tym, że Polak jest ważną i przydatnym elementem drużyny, nie widać tego w czynach. W tym sezonie Jakub Kiwior rozegrał dla Arsenalu tylko 911 minut, co przełożyło się w sumie na 16 spotkań oraz dwie zanotowane asysty. Wiele jednak wskazuje na to, że środkowy obrońca latem w końcu odejdzie z Londynu, a przynajmniej tak twierdzą dziennikarze “The Mirror”. Wszystko bowiem przez fakt, że nowy dyrektor sportowy Andrea Berta chce przeprowadzić w zespole czystki.

– Arsenal mógł sprzedać Kiwiora wcześniej. Nie ma znaczącego powodu do tego aby zatrzymywać Polaka w zespole. Wydaje się, że Arteta w niego nie wierzy. Niemniej obrońca wciąż ma dobrą reputację we Włoszech, co pozwala liczyć na uzyskanie wystarczającej kwoty do sprzedaży – napisano na łamach “The Mirror”.

