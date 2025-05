Jagiellonia dostała oferty za Pululu! Mistrz Polski szybko zareagował

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu na radarze klubów MLS, Jagiellonia dostała oferty warte 3,5 mln euro

Afimico Pululu to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w PKO BP Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok pozyskała go latem 2023 roku na zasadzie wolnego transferu z Greuther Furth. Wszystko wskazuje na to, że pod względem finansowym był to strzał w dziesiątkę, ponieważ napastnik może okazać się żyłą złotą dla aktualnego mistrza Polski.

Nie jest tajemnicą, że Pululu znajduje się w kręgu zainteresowań innych klubów. Według najnowszych informacji do Białegostoku trafiły oferty z kilku zespołów Major League Soccer. O szczegółach opowiedział Piotr Wołosik w podcaście „Ofensywni”.

Zobacz wideo: Legia i Jagiellonia zarobiły ogromne pieniądze

Zdaniem dziennikarza amerykańskie kluby zaoferowały Jagiellonii 3,5 miliona euro. Duma Podlasia długo się nie zastanawiała i od razu odrzuciła wszystkie propozycje. W Białymstoku wycenili Pululu na 5 milionów euro i tylko wtedy będą skłonni usiąść do rozmów nt. ewentualnej sprzedaży piłkarza.

W tym sezonie Pululu rozegrał 52 spotkania, w których zdobył 21 goli i zaliczył 4 asysty. Warto odnotować, że choć Jagiellonia nie gra już w Lidze Konferencji, to napastnik ma dużą szansę, aby zostać królem strzelców europejskich rozgrywek. Na swoim koncie ma 8 goli, a za jego plecami znajdują się m.in. Cedric Bakambu (7) i Christopher Nkunku (5). Obaj prawdopodobnie zagrają w finale (28 maja).