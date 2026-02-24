Jagiellonia nie składa broni! Gwiazda dostanie kolejną ofertę

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Pululu na dłużej w Jagiellonii? Klub dalej w to wierzy

Jagiellonia Białystok jest obecnie faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski. W czterech meczach rundy wiosennej zdobyła osiem punktów i utrzymuje się na szczycie ligowej tabeli. Wygląda na to, że wkrótce pozostanie jej już tylko rywalizacja w Ekstraklasie, gdyż w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji przegrała u siebie z Fiorentiną 0-3.

Ekipa Adriana Siemieńca może za to zdobyć drugi krajowy tytuł w swojej historii. Aby tak się stało, najważniejsi piłkarze dalej muszą prezentować wysoką formę i prowadzić drużynę do kolejnych zwycięstw. Tyczy się to przede wszystkim Afimico Pululu, którego przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jego umowa z Jagiellonią wygasa wraz z końcem obecnego sezonu.

Media od miesięcy spekulują na jego temat. W pewnym momencie przesądzone wydawało się odejście, ale koniec końców Jagiellonia nie zgodziła się na transfer. Pululu zaakceptował wolę klubu i fakt, że przynajmniej do końca sezonu pozostanie jego zawodnikiem.

Niedawno Pululu wypowiedział się na temat swojej sytuacji. Przyznaje, że spływa do niego wiele zagranicznych propozycji, ale on sam jest daleki od podjęcia decyzji. Nie wykluczył przy tym pozostania w Białymstoku. Właśnie na taki scenariusz dalej liczy Jagiellonia. Łukasz Masłowski pragnie go zatrzymać, a „Fakt” ujawnia, że gwiazdor wkrótce otrzyma kolejną propozycję nowego kontraktu. Aktualnie rozmowy są wstrzymane, tak aby napastnik mógł w pełni skupić się na swoich występach.