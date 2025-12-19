Jagiellonia może stracić gwiazdę! „Prawdopodobnie się to stanie”

Jagiellonia Białystok ma przed sobą kolejne zmiany kadrowe. Prawdopodobnie po sezonie odejdzie Afimico Pululu. W podcaście "Ofensywni" o jego sytuacji opowiedział Łukasz Masłowski.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Jagiellonia tym razem już go nie zatrzyma?

Jagiellonia Białystok latem poważnie przebudowała kadrę, choć udało jej się zatrzymać najważniejszych zawodników. Od dawna sugerowano, że Afimico Pululu może odejść, ale klub z Podlasia nie otrzymał żadnej poważnej oferty. Tym razem będzie już znacznie trudniej zatrzymać napastnika, gdyż jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu 2025/2026.

Celem Jagiellonii jest oczywiście porozumienie i dalsza współpraca, ale Pululu nie wykazuje chęci przedłużenia kontraktu. Otwarcie mówi o tym Łukasz Masłowski, który na ten moment daje znacznie większe szanse na odejście gwiazdora.

– Afimico w tym momencie nie wykazuje chęci przedłużenia kontraktu z Jagiellonią i trzeba sobie jasno powiedzieć, że prawdopodobnie on wygaśnie. Aczkolwiek piłka pisze różne scenariusze. Dopóki nie podpisał jeszcze z żadnym innym klubem, oczywiście na dzisiaj nie może tego zrobić, wszystko może się zdarzyć – ujawnił dyrektor sportowy Jagiellonii w podcaście „Ofensywni”.

Jagiellonia na pewno się nie podda i będzie dalej namawiać Pululu do pozostania. Odgrywa on ważną rolę w ekipie Adriana Siemieńca, a w tym sezonie zdobył 13 bramek w 29 występach. Do Białegostoku trafił w 2023 roku, a jego transfer szybko okrzyknięto prawdziwym hitem. W minionej kampanii świętował koronę króla strzelców Ligi Konferencji.