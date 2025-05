Jagiellonia myśli o sprowadzeniu Mateusza Kowalczyka, który jest wypożyczony do GKS-u Katowice z duńskiego Broendby. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk, z portalu "Meczyki.pl".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia myśli o transferze Mateusza Kowalczyka

Jagiellonia Białystok w tym sezonie poradziła sobie bardzo dobrze. Trzeba przyznać właściwie wprost, że mistrzowie Polski godnie połączyli grę w europejskich pucharach (gdzie dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy) z grą w PKO Ekstraklasie. Podopieczni Adriana Siemieńca mają spore szanse na zakończenie kampanii w strefie medalowej, co trzeba odczytywać jako kolejny sukces.

Niemniej niezależnie jak zakończy się ten sezon, zespół z Podlasia czeka sporo zmian. Mówi się, że z klubu odejść może wielu ważnych graczy, a zmiany dotkną także środka pola. Dlatego Łukasz Masłowski już myśli o możliwości sprowadzenia nowych graczy. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Jagiellonia jest zainteresowana sprowadzeniem Mateusza Kowalczyka z GKS-Katowice. 20-letni pomocnik jest do klubu z Górnego Śląska tylko wypożyczony z duńskiego Broendby, ale że katowiczan nie stać na wydanie około miliona euro na klauzulę wykupu, to może to wykorzystać Duma Podlasia.

Mateusz Kowalczyk w tym sezonie imponuje grą. W sumie wystąpił w 30 meczach GKS-u Katowice, w których zdobył łącznie trzy gole oraz zanotował siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski do lat 21 na 1,2 miliona euro.

