Jagiellonia Białystok szykuje głośny transfer. Znamy klauzulę odstępnego

Jagiellonia Białystok planuje transfer Kajetana Szmyta z Zagłębia Lubin. Jak poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna", klauzula odstępnego w umowie pomocnika wynosi 700 tysięcy euro.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kajetan Szmyt na celowniku Jagiellonii

Jagiellonia Białystok rozpoczęła rundę wiosenną od przekonującego zwycięstwa nad Widzewem Łódź (3:1) w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Choć rywale w zimowym oknie transferowym sprowadzili piłkarzy za około 13 milionów euro, doświadczenie zespołu Adriana Siemieńca pozwoliło Dumie Podlasia sięgnąć po trzy punkty.

W trakcie zimy z Jagiellonią rozstał się Oskar Pietuszewski. Utalentowany skrzydłowy przeniósł się do FC Porto za 10 milionów euro i już zdążył zadebiutować w barwach portugalskiego giganta. W trzech meczach uzbierał 52 minuty. Z kolei do Białegostoku trafili Samed Bazdar, Apostolos Konstantopoulos, Guilherme Montoia i Matias Nahuel.

To jednak nie koniec planów mistrza Polski z 2024 roku. Jak poinformował Paweł Gołaszewski z „Piłki Nożnej”, Jagiellonia intensywnie pracuje nad sprowadzeniem Kajetana Szmyta. Pomocnik obecnie występuje w barwach Zagłębia Lubin, do którego trafił latem 2024 roku z Warty Poznań. Teraz dziennikarz dodał, że klauzula odstępnego w kontrakcie 23-letniego pomocnika wynosi 700 tysięcy euro, co oznaczałoby rekordowy transfer w historii klubu.

Szmyt w ostatnim meczu Zagłębia przeciwko GKS-owi Katowice znalazł się poza kadrą meczową. W bieżącym sezonie rozegrał 19 spotkań, strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Miedziowymi obowiązuje do czerwca 2027 roku.