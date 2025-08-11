Jadon Sancho ma nową opcję. Potentat zwrócił na niego uwagę

15:45, 11. sierpnia 2025 16:14, 11. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Alfredo Pedulla

Jadon Sancho wciąż nie znalazł nowego klubu po tym, jak został skreślony przez trenera Manchesteru United - Rubena Amorima. Według informacji Alfredo Pedulli sytuację angielskiego skrzydłowego monitoruje między innymi Inter Mediolan.

Jadon Sancho
Obserwuj nas w
Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Inter Mediolan monitoruje sytuację Jadona Sancho

Jadon Sancho wciąż nie znalazł nowego klubu, mimo że już dawno został skreślony przez Manchester United i nie znajduje się w długoterminowych planach Rubena Amorima. Angielski skrzydłowy trenuje indywidualnie, ponieważ od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z drużyny Czerwonych Diabłów. W ostatnich tygodniach o podpis 25-letniego zawodnika zabiegały przede wszystkim Borussia Dortmund, w której Jadon Sancho spędził najlepsze lata kariery oraz poszukujący wzmocnień w linii ataku Juventus.

Jak jednak informuje Alfredo Pedulla, do gry może wkroczyć trzeci poważny gracz, a mianowicie Inter Mediolan. Mediolańczycy mieli zapytać o sytuację Anglika i monitorują rozwój wydarzeń. Nerazzurri rozważają sprowadzenie Jadona Sancho w przypadku, gdy nie uda im się sfinalizować negocjacji z Atalantą Bergamo w sprawie pozyskania Ademoli Lookmana. Jeśli transfer Nigeryjczyka nie dojdzie do skutku, to wychowanek Watfordu będzie alternatywną opcją dla włodarzy klubu ze Stadio Giuseppe Meazza.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Chelsea, Milan, Borussia i Betis w grze o piłkarzy Man Utd
Ruben Amorim
Amorim skomentował transfer Sesko. Trener Manchesteru United nie ukrywa radości
Ruben Amorim
Manchester United chce pozyskać pomocnika. Trwają intensywne prace

23-krotny reprezentant Anglii od 2015 roku szkolił się w akademii Manchesteru City, jednak prawdziwy rozkwit jego formy nastąpił po przejściu do wspomnianej wyżej Borussii Dortmund w 2017 roku. W barwach ekipy BVB rozegrał łącznie 158 meczów, strzelił 53 gole i zaliczył 67 asyst, stając się jednym z najlepszych młodych skrzydłowych w Europie. W 2021 roku trafił do Manchesteru United za około 85 milionów euro, ale w Premier League nie pokazywał się z dobrej strony. W ostatnim czasie Jadon Sancho przebywał na wypożyczeniu w Chelsea, lecz londyńscy działacze ostatecznie nie zdecydowali się na transfer definitywny.