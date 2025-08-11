Jadon Sancho ma nową opcję. Potentat zwrócił na niego uwagę

Jadon Sancho wciąż nie znalazł nowego klubu po tym, jak został skreślony przez trenera Manchesteru United - Rubena Amorima. Według informacji Alfredo Pedulli sytuację angielskiego skrzydłowego monitoruje między innymi Inter Mediolan.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Inter Mediolan monitoruje sytuację Jadona Sancho

Jadon Sancho wciąż nie znalazł nowego klubu, mimo że już dawno został skreślony przez Manchester United i nie znajduje się w długoterminowych planach Rubena Amorima. Angielski skrzydłowy trenuje indywidualnie, ponieważ od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z drużyny Czerwonych Diabłów. W ostatnich tygodniach o podpis 25-letniego zawodnika zabiegały przede wszystkim Borussia Dortmund, w której Jadon Sancho spędził najlepsze lata kariery oraz poszukujący wzmocnień w linii ataku Juventus.

Jak jednak informuje Alfredo Pedulla, do gry może wkroczyć trzeci poważny gracz, a mianowicie Inter Mediolan. Mediolańczycy mieli zapytać o sytuację Anglika i monitorują rozwój wydarzeń. Nerazzurri rozważają sprowadzenie Jadona Sancho w przypadku, gdy nie uda im się sfinalizować negocjacji z Atalantą Bergamo w sprawie pozyskania Ademoli Lookmana. Jeśli transfer Nigeryjczyka nie dojdzie do skutku, to wychowanek Watfordu będzie alternatywną opcją dla włodarzy klubu ze Stadio Giuseppe Meazza.

23-krotny reprezentant Anglii od 2015 roku szkolił się w akademii Manchesteru City, jednak prawdziwy rozkwit jego formy nastąpił po przejściu do wspomnianej wyżej Borussii Dortmund w 2017 roku. W barwach ekipy BVB rozegrał łącznie 158 meczów, strzelił 53 gole i zaliczył 67 asyst, stając się jednym z najlepszych młodych skrzydłowych w Europie. W 2021 roku trafił do Manchesteru United za około 85 milionów euro, ale w Premier League nie pokazywał się z dobrej strony. W ostatnim czasie Jadon Sancho przebywał na wypożyczeniu w Chelsea, lecz londyńscy działacze ostatecznie nie zdecydowali się na transfer definitywny.