Man City zakontraktuje pomocnika? Niespodziewany cel

19:50, 5. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: CaughtOffside.com

Manchester City może dokonać zaskakującego transferu. Uwagę klubu z Etihad Stadium przykuł bowiem Jack Hinshelwood - donosi brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Pep Guardiola
NTB / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Jack Hinshelwood na radarze Manchesteru City

Manchester City podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego może dokonać kilku istotnych zmian w składzie. Niewykluczone, że z drużyną Obywateli pożegnają się bowiem Rodri oraz Bernardo Silva, dlatego wzmocnienie środka pola staje się jednym z priorytetów władz klubu z Etihad Stadium. W związku z tym angielski gigant intensywnie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu pomocnika, który mógłby w przyszłości odegrać ważną rolę w zespole The Citizens.

Jak informuje brytyjski serwis „CaughtOffside”, jednym z kandydatów do wzmocnienia linii środkowej ekipy Obywateli jest Jack Hinshelwood. To dość zaskakujące doniesienia, ponieważ 20-letni Anglik wcześniej nie był łączony z przeprowadzką do niebieskiej części Manchesteru.

Dziesięciokrotni mistrzowie Premier League doceniają jednak postępy, jakie w ostatnim czasie poczynił zawodnik Brighton & Hove Albion. Klub z Etihad Stadium rozpoczął już obserwację piłkarza, którego sytuację monitoruje również Arsenal.

Młodzieżowy reprezentant Anglii jest wychowankiem zespołu Mew, gdzie spędził całą dotychczasową karierę. Do pierwszego zespołu Brighton awansował w lipcu 2023 roku i od tego czasu rozegrał łącznie 70 spotkań, zdobywając 9 bramek oraz notując 6 asyst. Jego kontrakt z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co daje tamtejszym działaczom niezłą pozycję negocjacyjną. Według danych portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa Hinshelwooda wynosi 22 miliony euro.