Jack Grealish zapewne po sezonie opuści Manchester City. Jak się okazuje, Anglik trafił na radar SSC Napoli. Zawodnik wyraził nawet chęć dołączenia do drużyny Antonio Conte - podaje "The Sun".

Źródło: The Sun

Źródło: The Sun

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish otwarty na transfer do SSC Napoli

Manchester City nie zaliczy obecnego sezonu do udanych. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę bardzo szybko wypisał się z walki o mistrzostwo Premier League i odpadł z Ligi Mistrzów. The Citizens w letnim okienku transferowym planują przewietrzyć skład. A jednym z piłkarzy, który prawdopodobnie pożegna się z drużyną, jest Jack Grealish.

Reprezentant Anglii wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jednak ostatnio pojawiła się możliwość wyjazdu do Włoch. Jak poinformował dziennik „The Sun”, wychowanek Aston Villi znalazł się w kręgu zainteresowań SSC Napoli. Co ciekawe, zawodnik Manchesteru City jest gotowy na przeprowadzkę i dołączenie do drużyny Antonio Conte.

Oglądaj skróty meczów Premier League

SSC Napoli chce być niezwykle aktywny podczas letniego okienka transferowego. Aurelio De Laurentiis planuje wzmocnić kadrę i chce przede wszystkim sprowadzić następcę Khvichy Kvaratskhelii. Jack Grealish właśnie jest kandydatem na zastępstwo Gruzina. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Anglik.

Jack Grealish w trwającej kampanii spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Anglik rozegrał 31 spotkań w koszulce Manchesteru City. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.