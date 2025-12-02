Ismael Saibari jest rozchwytywany na rynku transferowym. Jak dowiedział się Ekrem Konur, w wyścigu o podpis marokańskiego pomocnika uczestniczy m.in. AC Milan.

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Ismael Saibari

Ismael Saibari przykuł uwagę Milanu

Ismael Saibari rozgrywa znakomity sezon w barwach PSV Eindhoven. W aktualnej kampanii 24-letni pomocnik rozegrał 20 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 3 asysty, czym przykuł uwagę wielu europejskich klubów. Sytuację urodzonego w Hiszpanii reprezentanta Maroka od dawna bacznie monitorują takie ekipy jak Benfica Lizbona, Olympique Marsylia, Aston Villa, Fulham, Brighton & Hove Albion, Leeds United, Sevilla, Real Betis oraz Brentford.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, do wyścigu o zakontraktowanie Saibariego dołączył również AC Milan. Trener ekipy Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy na poważne wzmocnienia składu już w styczniowym okienku transferowym. Przyjście 24-letniego Marokańczyka na San Siro na pewno oznaczałoby zwiększenie rywalizacji w środku pola włoskiej drużyny i dodałoby jej więcej kreatywności.

Środkowy pomocnik z powodzeniem występuje w barwach PSV od lipca 2020 roku, kiedy przeprowadził się do Eindhoven za nieujawnioną kwotę z KRC Genk. Wcześniej grał jeszcze w Anderlechcie Bruksela, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Tak więc 19-krotny reprezentant Maroka, którego bilans w drużynie narodowej to 6 bramek, przyszedł na świat w Hiszpanii, ale szybko przeniósł się do Belgii, gdzie rozwijał swój talent. Jego wartość rynkowa rośnie z miesiąca na miesiąc – obecnie wynosi 32 miliony euro.