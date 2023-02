PressFocus Na zdjęciu: Isco

Największa gwiazda Realu Betis, Nabil Fekir, doznał poważnej kontuzji

Nie zagra już w tym sezonie

Verdiblancos rozważają zakontraktowanie Jurgena Locadii, Maxa Kruse, Marlosa czy nawet Isco

Betis rozważy kontrowersyjny transfer? Verdiblancos przeczesują rynek wolnych zawodników

Real Betis podał w poniedziałek fatalną informację.

” Nabil Fekir doznał przeprostu lewego kolana w jednym z ostatnich zagrań podczas meczu z Elche CF w zeszły piątek. Badania, którym został poddany przez służby medyczne Realu Betis, potwierdziły kontuzję więzadła krzyżowego przedniego we wspomnianym kolanie. Zawodnik będzie musiał przejść operację w ciągu najbliższych kilku dni, aby wyleczyć kontuzję, z której prognozy wynikają, że opuści resztę sezonu” – przekazał w swoim komunikacie klub.

Francuz to wielka gwiazda Verdiblancos. Zespół wciąż walczy o zajęcie miejsca w czołowej czwórce La Ligi, zaś w 1/8 finału Ligi Europy zmierzy się z Manchesterem United. Poważny uraz Fekira to niejedyny problem trenera Pellegriniego w ofensywie. Po Joaquinie widać upływ czasu, Juanmi dopiero co wrócił do zdrowia, a Sergio Canales cierpi na kontuzję mięśniową. Nic dziwnego, że Chilijczyk poprosił klub o wzmocnienia. W grę wchodzi jedynie rynek wolnych agentów. Nie tylko dlatego, że okno transferowe jest już niemal wszędzie zamknięte. Betis mocno tłamszą wewnątrzligowe zasady finansowego fair play.

Na celowniku Andaluzyjczyków znajdują się Jurgen Locadia (ostatnio Brighton & Hove Albion), Max Kruse (VFL Wolfsburg), Marlos (Szachtar Donieck). Podobno Betis rozważa nawet zaproponowanie umowy… Isco. Jako, że Hiszpan ostatnio reprezentował odwiecznego rywala, Sevillę, byłby to kontrowersyjny ruch. Ze wszystkich wymienionych wyżej piłkarzy, to Isco najbardziej przypomina jednak profilem kontuzjowanego Nabila Fekira.

