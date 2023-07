Isco jest wolnym zawodnikiem i można pozyskać go na zasadzie darmowego transferu. Niewykluczone, że z tej okazji skorzysta Real Betis - donoszą Relevo oraz ABC.

IMAGO / Nick Potts Na zdjęciu: Isco

Real Betis szuka nowego pomocnika po odejściu Sergio Canalesa

32-latek kilka dni temu przeszedł do meksykańskiego Monterrey

Los Verdiblancos w jego miejsce mogą sprowadzić Isco Alarcona

Manuel Pellegrini pragnie ściągnąć Isco do Betisu

Isco chce wrócić do gry przed sezonem 2023/2024. Przypomnijmy, że ofensywny pomocnik pozostaje bez pracodawcy od grudnia 2022 roku, kiedy to rozstał się z Sevillą. 31-latek zimą był bliski przejścia do Unionu Berlin, ale negocjacje zakończyły się niepowodzeniem.

Jak informują portal “Relevo.com” oraz hiszpański dziennik “ABC”, zakontraktowanie playmakera rozważa Real Betis. Włodarze Los Verdiblancos przeczesują rynek w celu znalezienia następcy Sergio Canalesa, który za 10 milionów euro przeszedł do meksykańskiego Monterrey.

Kandydaturę Isco popiera szkoleniowiec Zielono-Białych Manuel Pellegrini, który miał okazję trenować byłego zawodnika Realu Madryt w Maladze. 31-latek ostatnio był łączony także z Realem Sociedad i Rayo Vallecano, ale w tym momencie to Betis jest na pole position.