Inter dostał zapytanie z Premier League. Gwiazda przebiera w ofertach

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Alessandro Bastoni odrzucił oferty z Premier League

Inter Mediolan przeciętnie rozpoczął sezon 2025/2026. Na pięć spotkań w Serie A odnieśli trzy zwycięstwa, ale dwukrotnie musieli uznać wyższość rywali. Nerazzurri przegrali z Juventusem (3:4) i Udinese (1:2). Przed startem 5. kolejki zajmowali 10. miejsce w tabeli.

Mimo nierównych wyników w zespole są piłkarze, którzy od początku prezentują wysoką formę. Jednym z wyróżniających się graczy jest Alessandro Bastoni. Środkowy obrońca imponuje zwłaszcza w rozgrywkach ligowych, gdzie zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty w czterech meczach. Co ciekawe okazuje się, że latem miał możliwość zmiany otoczenia, ponieważ do Mediolanu spływało wiele ofert.

Z informacji, które podał Matteo Moretto, wynika, że Bastoni cieszył się dużym zainteresowaniem klubów z Premier League. Inter otrzymał dużo zapytań o dostępność 26-latka. Każda propozycja została odrzucona przez samego piłkarza, który nie chciał opuszczać Il Biscione.

Bastoni trafił do Mediolanu latem 2017 roku z Atalanty za 31 milionów euro. Pierwsze dwa sezony spędził na wypożyczeniu najpierw do La Dei, a następnie przez rok grał w Parmie. Na stałe został włączony do pierwszego zespołu Nerazzurrich w kampanii 2019/2020. Od tego momentu rozegrał łącznie 263 spotkania, stając się nie tylko gwiazdą Serie A, ale także jednym z topowych obrońców na świecie.