Inter wskazał nowy cel transferowy. Alternatywa dla Lookmana

Inter Mediolan rozważa transfer Malicka Fofany z Lyonu. Według "Calciomercato" Belg ma być zimową alternatywą dla Ademoli Lookmana, którego sprowadzenie latem się nie udało.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter planuje zimowy transfer Fofany

Inter Mediolan zakończył letnie mercato z pięcioma nowymi zawodnikami. Do drużyny dołączyli Luis Henrique, Petar Sucic, Ange-Yoan Bonny, Andy Diouf oraz Manuel Akanji, sprowadzony na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Mimo to Nerazzurri nie zrealizowali swojego głównego celu.

Ademola Lookman z Atalanty był uznawany za priorytetowy transfer. Inter złożył ofertę opiewającą na 45 milionów euro z bonusami, ale została ona odrzucona. Piłkarz złożył nawet prośbę o transfer i przez pewien czas trenował samodzielnie w Anglii. Ostatecznie jednak pozostał zawodnikiem Atalanty, a Inter musiał zmienić plany.

Zamiast Nigeryjczyka mediolańczycy sprowadzili Andy’ego Dioufa za 25 milionów euro wraz z bonusami. Tym samym w klubowej kasie zostało około 20–25 milionów euro, które pierwotnie miały zostać przeznaczone na Lookmana.

Według doniesień „Calciomercato” i „Corriere dello Sport” dodatkowe środki mogą zostać wykorzystane w styczniu. W kręgu zainteresowań znalazł się Malick Fofana z Olympique Lyon. Belgijski napastnik imponuje dryblingiem i skutecznością, co czyni go naturalnym kandydatem do wzmocnienia ofensywy Interu.

Zimą Nerazzurri mogą ponownie wejść na rynek. Fofana jest postrzegany jako realna alternatywa, gdyż sytuacja Lookmana nie uległa zmianie. W Mediolanie panuje przekonanie, że belgijski talent mógłby wypełnić lukę w ataku i stać się ważnym elementem zespołu w drugiej części sezonu.

Zobacz również: PSG rzuca oskarżenia wobec Juventusu. Poszło o transfer napastnika