Wyjaśniła się przyszłość Ademoli Lookmana. Zapadła decyzja

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Ademola Lookman zostanie w Atalancie Bergamo

Ademola Lookman był jednym z najgorętszych nazwisk minionego letniego okienka transferowego. 27-letni napastnik Atalanty Bergamo planował zmianę otoczenia, a jego nazwisko pojawiało się w kontekście takich klubów jak Inter Mediolan, Bayern Monachium czy Tottenham Hotspur. Ostatecznie jednak żaden z tych zespołów nie zdołał dojść do porozumienia z włoskim klubem, który jasno określił swoje oczekiwania finansowe i nie zamierzał sprzedawać swojego kluczowego piłkarza poniżej oczekiwań. W mediach spekulowano o kwocie przekraczającej 50 milionów euro.

Według informacji Fabrizio Romano, taki rozwój sytuacji oznacza, że Lookman zostanie w Atalancie przynajmniej do zimowego okna transferowego. Teoretycznie wciąż zakupów mogą dokonywać ekipy z Turcji, aczkolwiek sam zawodnik nie bierze pod uwagę tego kierunku. Co więcej, klub z Bergamo zgłosił go do rozgrywek Ligi Mistrzów, co jest dodatkowym potwierdzeniem, że napastnik pozostanie na Stadio Atleti Azzurri d’Italia. To znakomita wiadomość dla Ivana Juricia, ponieważ nigeryjski gwiazdor jest jednym z najważniejszych piłkarzy prowadzonej przez niego drużyny.

Ademola Lookman swoją karierę piłkarską rozpoczynał w Charlton Athletic, skąd trafił do Evertonu. Później występował między innymi w RB Lipsk, Fulham oraz Leicester City. Przełomowym momentem okazały się jednak przenosiny do Atalanty Bergamo w 2022 roku. 29-krotny reprezentant Nigerii szybko stał się czołową postacią włoskiego zespołu – rozegrał łącznie 118 meczów, zdobył 52 bramki i zaliczył 25 asyst. W kampanii 2023/2024 mierzący 174 centymetry atakujący poprowadził ekipę Azzurrich do triumfu w Lidze Europy, popisując się hat-trickiem w spotkaniu finałowym (wygrana 3:0 z Bayerem Leverkusen).