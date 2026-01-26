Inter otrzymał ofertę za gwiazdę. Klub z Premier League naciska

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter rozważa sprzedaż Luisa Henrique

Inter Mediolan coraz poważniej analizuje scenariusz rozstania z jednym ze swoich skrzydłowych. Luis Henrique nie zdołał jeszcze w pełni spełnić oczekiwań sportowych. Pokazuje postęp i solidność, ale w klubie rośnie przekonanie, że w walce o najwyższe cele potrzeba profilu bardziej doświadczonego i gotowego do natychmiastowego wpływu na grę.

Luis Henrique znalazł się w centrum zainteresowania zagranicznych klubów. Besiktas próbował sondować możliwość wypożyczenia, jednak Inter od początku odrzucił taki wariant. Nerazzurri nie chcą czasowego rozwiązania i oczekują transferu definitywnego. Właśnie dlatego znacznie większą uwagę przyciąga propozycja z Anglii.

Najkonkretniejszy ruch wykonał Bournemouth. Klub z Premier League złożył ofertę wykupu Brazylijczyka, którą Inter uznaje za zdecydowanie bardziej atrakcyjną od wcześniejszych propozycji. Rozmowy są analizowane pod kątem sportowym i finansowym, bo ewentualna sprzedaż otworzyłaby przestrzeń na inne wzmocnienia.

W tym kontekście w tle pojawia się temat Ivana Perisicia. Inter od kilku dni rozważa powrót Chorwata jako zawodnika doświadczonego i gotowego do gry w kluczowych momentach sezonu. Ta operacja jest jednak uzależniona od sytuacji PSV w europejskich rozgrywkach i na razie pozostaje dodatkiem do głównego wątku.

Wiele wskazuje na to, że jeśli Nerazzurri będą mieli pewność odnośnie sprowadzenia Perisicia to zdecydują się przyjąć ofertę za Luisa Henrique.

