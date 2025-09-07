Inter otrzymał ofertę za Calhanoglu. Decyzja została podjęta

15:38, 7. września 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Hakan Calhanoglu pozostaje marzeniem Galatasaray. Jak donosi "Now Spor" trener Okan Buruk ujawnił, że klub złożył nową ofertę za pomocnika Interu, ale otrzymał odmowę.

Hakan Calhanoglu
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Galatasaray naciska na transfer Calhanoglu

Hakan Calhanoglu wciąż wzbudza ogromne emocje w Turcji. Pomocnik Interu od dawna jest na liście życzeń Galatasaray. Jednak Nerazzurri od początku nie zamierzali ułatwiać negocjacji twardo stojąc przy swoich żądaniach. Trener Okan Buruk przyznał w rozmowie z „Now Spor”, że klub podjął kolejną próbę sprowadzenia reprezentanta Turcji.

– Hakan był zawodnikiem, którego naprawdę chcieliśmy. Jest wielkim kibicem Galatasaray. Sam mówił, że w przyszłości zrobi ogromne poświęcenie – wyjaśnił Buruk w słowach cytowanych przez „FCInterNews”. Jak dodał, Inter odrzucił ofertę i jasno postawił warunki.– Powiedzieli, że zgodzą się tylko przy znacznie wyższej propozycji – dodał szkoleniowiec.

POLECAMY TAKŻE

Hakan Calhanoglu
Inter jasno postawił warunki. Galatasaray przed trudną decyzją
Cristian Chivu
Inter sondował możliwość transferu gwiazdy Juventusu
Franco Carraro
Juventus kontra Inter. Carraro wrócił do tematu Calciopoli

Według Buruka sam Calhanoglu był gotów pójść na ustępstwa finansowe. – Gundogan poświęcił swoje zarobki i Hakan zrobiłby to samo, ale jego klub miał bardzo wysokie oczekiwania. Musielibyśmy wyłożyć 40–45 milionów euro, żeby Inter chciał go sprzedać. To dla nas trudna operacja – stwierdził. Trener podkreślił, że próba została podjęta także w ubiegłym tygodniu, lecz znów bez skutku.

W Interze sytuacja Turka uległa zmianie po przejęciu drużyny przez Chivu. Calhanoglu nie jest już zawodnikiem absolutnie niezastąpionym, ale wciąż odgrywa istotną rolę w zespole. Klub będzie teraz analizował, na ile piłkarz jest skoncentrowany na grze w Mediolanie. Jeśli odpowiedź okaże się pozytywna, pozostanie ważnym punktem drużyny. W przeciwnym razie zimowe okno transferowe znów może otworzyć dyskusję na temat jego przyszłości.

Zobacz również: Lewandowski opuści FC Barcelonę. Oto najbardziej możliwy europejski kierunek