Inter przygotowuje się na odejście Lautaro! Następca wytypowany

16:36, 16. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Inter Mediolan w niedalekiej przyszłości może pożegnać Lautaro Martineza. Jak się okazuje, Nerazzurri wytypowali już potencjalnego następcę kapitana. Wybór padł na Rasmusa Hojlunda - donosi "SportsBoom".

Lautaro Martinez
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Rasmus Hojlund wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan wyobrażał sobie lepszy start nowego sezonu Serie A. Podopieczni Cristiana Chivu jednak mierzą się z problemami na wielu płaszczyznach. W najbliższym meczu będą mieli okazję wicemistrzowie Włoch na potwierdzenie, że ciężko przepracowali i osiągnęli postępy w ostatnich tygodniach. Nerazzurri już w sobotę zmierzą się przed własną publicznością z AS Romą.

Z informacji przekazanych przez „SportsBoom” dowiadujemy się, że Inter Mediolan przygotowuje się na odejście Lautaro Martineza. Kapitan wicemistrzów Serie A znajduje się na celowniku m.in. FC Barcelony. Jak się okazuje, Nerazzurri wytypowali już zawodnika, który idealnie odnalazłby się w roli Argentyńczycy. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Rasmus Hojlund, który obecnie jest wypożyczony z Manchesteru United do SSC Napoli.

Reprezentant Danii nie znajduje się w planach zespołu z Old Trafford, a znakomicie wszedł do drużyny mistrzów Włoch. Napastnik ma doświadczenie z gry w Serie A, więc Inter Mediolan nieprzypadkowo zainteresował się jego osobą. Czas pokaże, gdzie w następnej kampanii będzie występował 22-latek.

Rasmus Hojlund dotychczas rozegrał sześć spotkań w koszulce SSC Napoli. Duńczyk może pochwalić się świetnymi liczbami. Otóż udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców.

