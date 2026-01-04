Inter Mediolan planuje czystki w składzie. Wiadomo, co z Zielińskim

Inter Mediolan po zakończeniu sezonu może przejść rewolucję kadrową. Z doniesień serwisu Tuttomercato wynika, że w planach jest pożegnanie siedmiu piłkarzy. Jak wygląda sytuacja Piotra Zielińskiego?

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Siedmiu zawodników Interu na wylocie! Zieliński zostanie w klubie

Inter Mediolan zakończył poprzedni rok czterema zwycięstwami w pięciu meczach Serie A. Mimo to końcówkę 2025 roku popsuł Superpuchar Włoch. Nerazzurri odpadli w półfinale, przegrywając z Bologną w konkursie rzutów karnych. Słabo wyglądały również dwa ostatnie spotkania w Lidze Mistrzów, gdzie przegrali z Liverpoolem i Atletico Madryt.

Mimo to ogólna ocena dotychczasowego sezonu nie jest najgorsza. Inter ma problem w meczach z czołówką ligi, ale i tak na półmetku rozgrywek jest liderem Serie A. Z informacji serwisu Tuttomercato wynika, że po kampanii dojdzie do sporych zmian w drużynie.

Władze mediolańskiego klubu planują czystki w składzie. Inter planuje pożegnać aż siedmiu zawodników w tym kilku z wyjściowej jedenastki. Na wylocie znaleźli się: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Raffaele Di Gennaro i Manuel Akanji. Ten ostatni jest wypożyczony do końca sezonu z Manchesteru City.

Z perspektywy polskiego kibica najważniejsza jest przyszłość Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski nie znalazł się wśród piłkarzy, którzy mają odejść. Co więcej, ostatnio odgrywa coraz większą rolę w taktyce Cristiana Chivu. Wygląda więc na to, że mimo plotek o odejściu w ostatnich miesiącach, Zieliński pozostanie na Giuseppe Meazza w następnym sezonie.

Zieliński jak dotąd rozegrał w tym sezonie 21 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.