Inter Mediolan w ostatnim dniu okienka pożegnał napastnika. Mehdi Taremi nie będzie dłużej piłkarzem Nerazzurrich. Irańczyk zasilił szeregi Olympiakosu Pireus, z którym podpisał dwuletni kontrakt.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Oficjalnie: Mehdi Taremi zasilił szeregi Olympiakosu Pireus

Inter Mediolan w miniony poniedziałek zainaugurował sezon ligowy. Cristian Chivu nie mógł sobie wymarzyć lepszego oficjalnego debiutu na ławce trenerskiej Nerazzurrich w Serie A. Drużyna pod wodzą rumuńskiego szkoleniowca rozgromiła Torino rezultatem 5:0. Teraz przed nimi trudniejsze wyzwanie, ponieważ ich rywalem będzie Udinese Calcio.

W niedzielę Inter Mediolan definitywnie rozstał się z niewypałem transferowym – Mehdim Taremim. Reprezentant Iranu będzie kontynuował karierę w Grecji. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przyjście napastnika ogłosił Olympiakos Pireus. Koszt sprowadzenia 33-latka wyniósł zaledwie dwa miliony euro.

Olympiakos Pireus wiąże olbrzymią nadzieję z przyjściem Mehdiego Taremiego. Grecki zespół związał się z irańskim snajperem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Inter Mediolan może odetchnąć z ulgą, że zakończył współpracę z 33-latkiem. Zawodnik przez ostatni rok kompletnie nie mógł się odnaleźć we Włoszech i nie przypominał tego samego piłkarza, który błyszczał w FC Porto.

Mehdi Taremi rozegrał łącznie 43 spotkania w koszulce Interu Mediolan. Statystyki strzeleckie reprezentanta Iranu nie są godne pochwały. Udało mu się bowiem tylko trzykrotnie wpisać na listę strzelców.