Inter Mediolan zamierza latem przebudować środek pola. Piotr Zieliński wkrótce może stracić konkurenta. Kristjan Asllani jest bowiem bliski przenosin do Torino - przekazuje "Tuttosport".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Kristjan Asllani może wzmocnić Torino

Inter Mediolan w letnim okienku transferowym przechodzi gruntowną przebudowę. W szczególności doszło do interesującej zmiany na ławce trenerskiej. Simone Inzaghiego zastąpił Cristian Chivu, który dotychczas nie miał wielkiego doświadczenie w karierze szkoleniowej. Nerazzurri natomiast wciąż rozglądają się za wzmocnieniami. Obecnie działają nad sprowadzeniem Ademoli Lookmana.

Ze względu na zmianę stylu gry, Inter Mediolan zamierza dokonać rotacji w środku pola. Wiele się mówiło o możliwym odejściu Piotra Zielińskiego. Obecnie jednak inny piłkarz Nerazzurrich jest bliżej zmiany barw klubowych. Dziennik „Tuttosport” poinformował, że drużynę prowadzoną przez Cristiana Chivu może opuścić Kristjan Asllani. Albańczyk jest celem transferowym Torino.

Wspomniane źródło zaznacza, że turyńczycy robią wszystko, aby pozyskać Kristjana Asllaniego. Inter Mediolan wycenia swojego pomocnika na 18 milionów euro. Nerazzurri mogą jednak zejść z ceny. Jednak w transakcji z Torino musi być zawarty wysoki procent od przyszłej sprzedaży reprezentanta Albanii. Czas pokaże, czy kluby ostatecznie dojdą do porozumienia.

Kristjan Asllani jest związany z Interem Mediolan od 2022 roku. Dotychczas albański pomocnik rozegrał 99 spotkań w barwach Nerazzurrich. W tym czasie zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.