Inter chce byłą gwiazdą Milanu! Namawia na darmowy transfer

Inter analizuje możliwe scenariusze na letnie okno transferowe i coraz uważniej przygląda się pomocnikom. Na celowniku Nerazzurrich znalazł się Franck Kessie.

Inter szykuje zmiany w środku pola. Kessie realną opcją na lato

Inter już latem ubiegłego roku brał pod uwagę konieczność wzmocnienia środka pola. Klub szuka profilu innego niż obecni zawodnicy i nie ograniczał się wyłącznie do Kone, który ostatecznie pozostał w Romie po wycofaniu go z rynku transferowego. Ten temat jednak nie zniknął i wróci z pełną siłą w czerwcu.

Zmiany w kadrze są bardzo możliwe. Henrikh Mkhitaryan ma kontrakt ważny tylko do końca sezonu. Davide Frattesi od dłuższego czasu rozważa zmianę barw, bo liczy na regularniejszą grę. To wszystko może doprowadzić do przebudowy drugiej linii i stworzyć Cristianowi Chivu bardziej zróżnicowany zestaw pomocników.

W tym kontekście coraz częściej pojawia się nazwisko Francka Kessiego. Iworyjczyk występuje obecnie w Al Ahli, a jego umowa wygasa w czerwcu. Były piłkarz Ceseny, Atalanty i Milanu jest dobrze znany w Serie A, a Inter w przeszłości kilkukrotnie rozmawiał z jego otoczeniem, także przed transferem do Barcelony.

Na dziś przyszłość Kessiego nie jest przesądzona. W grę wchodzi nawet przedłużenie kontraktu w Arabii Saudyjskiej, ale sam zawodnik poważnie rozważa powrót do Europy. Jego agent spotkał się już z Juventusem, który na ten moment wykazuje największe zainteresowanie wśród włoskich klubów.

Inter na razie nie prowadzi negocjacji, lecz planuje wkrótce rozmowy rozpoznawcze. Klub chce poznać oczekiwania piłkarza, a sam Kessie musi ocenić, czy powrót do Serie A ma sens również pod kątem finansowym.

