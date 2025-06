Juventus zgłosił się po gwiazdę Barcelony. Zapadła decyzja ws. transferu

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Deco

Juventus zgłosił się po transfer Ronalda Araujo

Juventus poszukuje wzmocnień przed sezonem 2025/2026. Według doniesień jednym z życzeń Igora Tudora jest poprawa bloku defensywnego. W tym celu uwaga Bianconerich ponownie skupiła się na Ronaldzie Araujo z FC Barcelony.

Urugwajczyk był blisko przenosin do Juventusu w trakcie zimowego okna transferowego, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. Niedługo potem Araujo podpisał nową umowę z Barceloną, która jest ważna aż do 2031 roku. Istotnym faktem jest to, że jeszcze pół roku temu defensor mógł zmienić klub za około 50 milionów euro. Natomiast teraz trudno oczekiwać aż tak dużej kwoty.

Ponoć Stara Dama jest gotowa zaoferować za Araujo około 30 milionów euro. Jest to propozycja zdecydowanie poniżej oczekiwań Barcelony, ale jednocześnie jak najbardziej uzasadniona. Urugwajczyk w ostatnich miesiącach nie zachwycał wysoką formą i był często pomijany przez Hansiego Flicka. Ponadto duże wątpliwości budzą jego regularne problemy zdrowotne.

Barcelona raczej nie zdecyduje się na sprzedaż piłkarza. W jednym z ostatnich wywiadów Deco zaznaczył, że chce zatrzymać urugwajskiego stopera w klubie. Dyrektor sportowy Dumy Katalonii stanął w obronie zawodnika i nawet nazwał go jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie.