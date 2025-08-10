PSG finalizuje transfer za prawie 70 milionów euro

21:16, 10. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Ilya Zabarnyi wylądował w Paryżu, gdzie przechodzi testy medyczne przed transferem do PSG. Kwota tej transakcji wyniesie prawie 70 milionów euro - podaje Fabrizio Romano.

Luis Enrique - trener PSG
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique - trener PSG

Ilya Zabarnyi wylądował w Paryżu. Przechodzi testy medyczne

W ostatnich tygodniach trwały intensywne negocjacje pomiędzy Paris Saint-Germain a Bournemouth w sprawie transferu Ilyi Zabarnyi’ego, którego uznaje się za topowego obrońcę na Wyspach Brytyjskich. Rozmowy Francuzów z Anglikami początkowo przeciągały się, ponieważ obie strony długo ustalały szczegóły finansowe. Ostatecznie jednak udało się dojść do całkowitego porozumienia, co otworzyło drogę do finalizacji jednego z najgłośniejszych ruchów trwającego lata.

Jak informuje Fabrizio Romano, ukraiński stoper jest już w Paryżu, gdzie w najbliższych godzinach przejdzie testy medyczne. Następnie podpisze pięcioletni kontrakt z PSG, które zapłaci angielskiemu klubowi prawie 70 milionów euro. Kwota zawiera już bonusy za osiągnięcia indywidualne i drużynowe. To ogromna inwestycja mistrza Francji, ale także wielkie wzmocnienie linii obrony przed nadchodzącym sezonem, w którym paryski klub ponownie będzie walczył o triumf w Lidze Mistrzów.

Ilya Zabarnyi od momentu dołączenia do zespołu Wisienek imponował formą, stając się jednym z czołowych defensorów w Premier League. Atutami 22-letniego obrońcy są znakomite ustawianie, spokój w wyprowadzaniu piłki oraz skuteczność w pojedynkach powietrznych. Jego świetne występy w lidze angielskiej zaowocowały zainteresowaniem ze strony największych europejskich klubów, a finalnie transferem do Paris Saint-Germain. Tam 49-krotny reprezentant Ukrainy sprawdzi się na najwyższym możliwym poziomie.