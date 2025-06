dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Ilkay Gundogan może trafić do Galatasaray Stambuł

Leroy Sane kilkanaście godzin temu przyleciał do Stambułu, aby sfinalizować swój transfer do tamtejszego Galatasaray. 29-letni skrzydłowy ostatecznie nie przedłużył wygasającej umowy z Bayernem Monachium i zdecydował się na przeprowadzkę nad Bosfor, gdzie będzie inkasował dużo większe pieniądze. Mistrzowie Super Lig nie mają zamiaru się zatrzymywać, pracując już nad kolejnym galaktycznym wzmocnieniem swojego składu.

Jak ujawnił bowiem Yagiz Sabuncuoglu, następnym celem transferowym Galatasaray Stambuł jest Ilkay Gundogan. 34-letniemu pomocnikowi pozostał tylko rok kontraktu z Manchesterem City, co planują wykorzystać tureccy działacze. Sam zawodnik podobno również jest zainteresowany dołączeniem do zespołu Lwów i wolałby trafić do drużyny prowadzonej przez Okana Buruka, aniżeli do Arabii Saudyjskiej, skąd także ma oferty.

Przyszłość 82-krotnego reprezentanta Niemiec powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach. Warto dodać, że Ilkay Gundogan urodził się w Gelsenkirchen, ale jego rodzice pochodzą z Turcji, co może mieć dla niego znaczenie przy wyborze następnego klubu. Doświadczony piłkarz najlepszy czas w swojej karierze spędził w Manchesterze City. Środkowy pomocnik z powodzeniem występuje w barwach ekipy Obywateli od 2016 roku, z wyłączeniem sezonu 2023/2024, kiedy przebywał w Barcelonie. Ponadto miał okazję grać w Borussii Dortmund.