Gundogan obierze zaskakujący kierunek? Man City nie stanie mu na przeszkodzie

Ilkay Gundogan jest ponownie łączony z transferem do Galatasaray Stambuł. Manchester City nie stanie mu na przeszkodzie, jeśli doświadczony pomocnik będzie chętny na przeprowadzkę do Turcji - donosi w czwartek brytyjski serwis talkSPORT.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan ponownie łączony z Galatasaray Stambuł

Manchester City rozgrywa katastrofalny sezon – odpadł już z Ligi Mistrzów i nie liczy się w walce o mistrzostwo Premier League. Ilkay Gundogan jest jednym z tych piłkarzy zespołu The Citizens, którzy nie spełniają oczekiwań w obecnej kampanii. Przypomnijmy, że 82-krotny reprezentant Niemiec podczas ostatniego letniego okienka transferowego wrócił na Etihad Stadium po rocznym pobycie w Barcelonie, gdzie był bardzo ważnym zawodnikiem.

Po zakończeniu trwającego sezonu włodarze Manchesteru City najprawdopodobniej dokonają przebudowy składu, a ofiarą rewolucji może zostać właśnie Ilkay Gundogan. 34-latek od dawna jest poważnie łączony z przeprowadzką do Galatasaray Stambuł. Zdaniem serwisu “talkSPORT” władze angielskiego giganta na pewno nie staną mu na przeszkodzie, jeżeli weteran byłby chętny na przenosiny do Turcji, skąd pochodzi jego najbliższa rodzina.

Ilkay Gundogan w koszulce drużyny The Citizens rozegrał łącznie 341 meczów, zdobył 62 bramki i zaliczył 38 asyst. Kontrakt niemieckiego zawodnika z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, więc jeśli strony ostatecznie nie przedłużą umowy, to doświadczony piłkarz będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Według portalu “Transfermarkt” wartość rynkowa reprezentanta Niemiec wynosi około 10 milionów euro.