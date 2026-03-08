Man United przygotowuje ofertę za pomocnika. Na stole 50 milionów euro

15:49, 8. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Manchester United przygotowuje ofertę w wysokości 50 milionów euro za pomocnika Nottingham Forest, Ibrahima Sangare - dowiedział się Ekrem Konur.

Michael Carrick
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ibrahim Sangare może dołączyć do Manchesteru United

Manchester United podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego planuje sprowadzić przynajmniej jednego nowego pomocnika. Zespół Czerwonych Diabłów potrzebuje wzmocnienia środka pola z kilku powodów. Jednym z najważniejszych jest potwierdzone rozstanie z Casemiro po zakończeniu obecnego sezonu.

Ponadto drużynie z Old Trafford momentami brakuje odpowiedniej jakości w tej formacji, dlatego władze angielskiego klubu chcą zwiększyć rywalizację o miejsce w podstawowym składzie oraz jednocześnie podnieść poziom sportowy zespołu.

Z przenosinami na Old Trafford łączeni są między innymi Carlos Baleba, Elliot Anderson czy Adam Wharton. Manchester United może jednak postawić na mniej oczywiste rozwiązanie i spróbować sprowadzić Ibrahima Sangare. Jak poinformował Ekrem Konur, działacze brytyjskiego giganta przygotowują ofertę w wysokości około 50 milionów euro za pomocnika Nottingham Forest. Sztab szkoleniowy ekipy Czerwonych Diabłów ma być pod dużym wrażeniem występów 28-letniego Iworyjczyka.

52-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej gra na Wyspach Brytyjskich od września 2023 roku. Wówczas przeniósł się na City Ground z PSV Eindhoven za 35 milionów euro. Defensywny pomocnik w trwającym sezonie rozegrał 33 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Nottingham Forest obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Sangare, według specjalistycznego portalu „Transfermarkt”, jest obecnie wyceniany na kwotę w graniach 25 milionów euro.