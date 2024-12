Salernitana chce wychowanka Wisły Kraków. Stoper może trafić do Serie B

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Hoyo Kowalski

Daniel Hoyo-Kowalski na liście życzeń Salernitany

Daniel Hoyo-Kowalski jest wychowankiem Wisły Kraków. Po wygaśnięciu kontraktu z klubem latem 2023 roku postanowił przenieść się do Hutnika Kraków. 21-letni środkowy obrońca stał się kluczową postacią w drużynie rywalizującej w Betclic 2. Lidze, rozgrywając 14 meczów ligowych. Jego dobra forma przyciągnęła uwagę Salernitany.

Według informacji podanych przez calciosalernitana.it, klub z Serie B wykazuje zainteresowanie pozyskaniem Hoyo-Kowalskiego. Obecnie zespół boryka się z licznymi kontuzjami i zamierza aktywnie działać podczas zimowego okna transferowego. Polski zawodnik może być częścią strategii odbudowy drużyny. Hoyo-Kowalski w sezonie 2022/2023 był wypożyczony do Wieczystej Kraków.

Salernitana to spadkowicz z Serie A i aktualnie zajmuje odległą 16. lokatę na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Hoyo-Kowalski może tym samym dołączyć do dwóch Polaków, bowiem w klubie z Kampanii występują Paweł Jaroszyński oraz Szymon Włodarczyk.

Tymczasem piłkarze krakowskiego Hutnika plasują się na siódmej lokacie w Betclic 2. Lidze z dorobkiem 29 punktów. W nowym roku podopieczni Macieja Musiała wznowią rywalizację o awans od starcia ze Skrą Częstochowa.