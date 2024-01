IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

Hojbjerg ma problemy z regularną grą w Tottenhamie

Z tego powodu pomocnik chce opuścić klub

Spurs mają jednak bardzo sprecyzowane oczekiwania ws. transferu

Hojbjerg czeka na transfer

Pierre-Emile Hojbjerg dołączył do Tottenhamu z Southampton za około 15 milionów funtów latem 2020 roku i od tego czasu rozegrał dla klubu z Londynu 167 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając 10 goli i notując 16 asyst.

Jednak reprezentant Danii spadł w hierarchii Spurs od czasu przybycia nowego menadżera Ange Postecoglou zeszłego lata, co doprowadziło do spekulacji na temat jego przyszłości w północnym Londynie.

To powoduje, że pomocnik chce opuścić Tottenham i jest gotowy do zmiany otoczenia. Hojbjerg liczy, że zimą trafi do klubu, w którym będzie mógł regularnie występować. Jednak według informacji Floriana Plettenberga Spurs zgodzi się jedynie na transfer definitywny lub wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Zwykłe wypożyczenie nie wchodzi w grę.

Duńczyk jest łączony między innym z transferem do Juventusu czy Napoli. Obecnie wydaje się jednak, że jest bardzo daleko od porozumienia.

Zobacz również: Djalo skomentował transfer do Juventusu. Odniósł się do poważnej kontuzji