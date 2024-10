Henderson podjął decyzję. Sensacyjny transfer może stać się faktem

Henderson jest otwarty na ponowne dołączenie do Sunderlandu, jeśli udałoby się dojść do porozumienia z Ajaxem - poinformowało Football Insider.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jordan Henderson

Będzie powrót do Anglii?

Zdaniem mediów Jordan Henderson z radością powróciłby do Sunderlandu, którego jest wychowankiem. Choć oznaczałoby to przyjście do słabszego klubu, Anglik wierzy, że mógłby odegrać kluczową rolę w walce o awans do Premier League.

Henderson opuścił Sunderland w 2011 roku, przenosząc się do Liverpoolu za 16 milionów funtów. W barwach The Reds rozegrał 492 mecze, zdobywając wiele ważnych trofeów, m.in. Ligę Mistrzów. Po opuszczeniu Anfield miał trudności z aklimatyzacją w Arabii Saudyjskiej. Dlatego pomocnik powrócił do Europy, gdzie podpisał kontrakt z Ajaxem Amsterdam. W bieżącym sezonie Henderson rozegrał 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Pojawiają się doniesienia, że powrót do Sunderlandu, gdzie stawiał pierwsze kroki jako profesjonalny piłkarz, byłby dla niego niezwykle kuszący. Jako nastolatek zadebiutował w seniorskiej drużynie Czarnych Kotów i zagrał w 79. meczach. Do tej pory Anglik cieszy się ogromnym szacunkiem wśród kibiców.

Średnia wieku drużyny Sunderlandu wynosi obecnie 22,9 lat. 34-letni Henderson mógłby wnieść do zespołu nie tylko doświadczenie, ale może także poprowadzić młody zespół z powrotem do Premier League po siedmiu latach przerwy. Po dziewięciu kolejkach klub zajmuje pierwsze miejsce w Championship.

Sunderland ma być gotowy zaoferować Hendersonowi krótkoterminowy kontrakt z opcją przedłużenia. Jeśli pomocnik zdecyduje się na zmianę klubu w zimowym oknie transferowym, Ajax miałby nie stawać zawodnikowi na przeszkodzie.

Czytaj dalej: Michał Probierz zabrał głos przed meczem z Chorwacją