Maguire zaliczy miękkie lądowanie? Chcą go dwaj potentaci

Harry Maguire może rozstać się z Manchesterem United. Jego sytuację bacznie monitorują dwaj włoscy giganci, AC Milan oraz AS Roma - informuje stacja Sky Sports.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire na radarach Milanu oraz Romy

Harry Maguire w najbliższym czasie może odejść z Manchesteru United. Taki scenariusz staje się coraz bardziej realny ze względu na brak postępów w rozmowach dotyczących przedłużenia wygasającej umowy. Włodarze klubu z Old Trafford wciąż nie podjęli ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości doświadczonego defensora, a jego kontrakt obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Niepewna sytuacja sprawia, że wokół mierzącego 194 centymetry Anglika narasta coraz więcej spekulacji transferowych.

Jak informuje stacja telewizyjna „Sky Sports Italia”, Harry Maguire może liczyć na atrakcyjne oferty z Serie A, jeśli zimą zostanie wystawiony na sprzedaż w promocyjnej cenie lub latem stanie się dostępny na zasadzie darmowego transferu.

Pozyskanie 32-letniego obrońcy poważnie rozważają bowiem dwa uznane kluby – AC Milan oraz AS Roma. Oba zespoły widzą w nim solidne wzmocnienie linii defensywnej, a sam zawodnik mógłby być zainteresowany nowym wyzwaniem na Półwyspie Apenińskim. Transfer do Włoch oznaczałby dla niego świeży start.

64-krotny reprezentant Anglii jest wychowankiem Sheffield United, a w swojej karierze występował także w Hull City oraz Leicester City. To właśnie w barwach ekipy Lisów zapracował na transfer do Manchesteru United w 2019 roku za rekordowe 87 milionów euro. Przez pewien czas pełnił funkcję kapitana drużyny Czerwonych Diabłów, jednak w ostatnich latach jego znaczenie w zespole wyraźnie zmalało.