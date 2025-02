Harry Kane może opuścić Bayern Monachium. Wskazano dwóch następców

Harry Kane spisuje się doskonale w Bayernie Monachium. Według "Bildu", niemiecki klub już rozpoczął poszukiwania następcy Anglika. Benjamin Sesko oraz Viktor Gyokeres to dwaj napastnicy, którzy znajdują się na liście życzeń.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium monitoruje Benjamina Sesko i Viktora Gyokeresa

Harry Kane przybył do Bayernu Monachium w 2023 roku. Angielski snajper przez ponad dekadę błyszczał w barwach Tottenhamu Hotspur, dla którego zdobył 213 bramek na poziomie Premier League. 31-latek błyszczy skutecznością również na niemieckich boiskach, a sezon 2023/24 zakończył jako król strzelców 1. Bundesligi z 36 trafieniami.

Nowe informacje na temat sytuacji kontraktowej Anglika przekazał dziennik “Bild”. Okazuje się, że Kane wynegocjował klauzulę odstępnego, która daje możliwość jego transferu w 2025 lub 2026 roku do Premier League. Zgodnie z zapisami, potencjalny zainteresowany angielski klub musi jednak uprzedzić Bawarczyków o chęci wykupu napastnika z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Początkowa kwota za Kane’a wynosiła 80 mln euro, zaś w 2026 roku spadnie do 65 mln. Choć taka opcja była dostępna, to obecnie termin na wykup Kane’a już minął, co oznacza, że w tym roku Anglik nie zmieni klubu.

Obecny lider Bundesligi już szykuje się do ewentualnego odejścia Anglika, a wśród kandydatów na potencjalnych następców wymienia się Benjamina Sesko z RB Lipsk i Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona. Za obu napastników trzeba zapłacić po przynajmniej 70 milionów euro.