Harry Kane zmieni otoczenie? Gigant powalczy o jego podpis

Harry Kane zachwyca formą w obecnym sezonie. Znakomita dyspozycja napastnika Bayernu Monachium nie umknęła uwadze Manchesteru United, który nadchodzącęgo lata planuje powalczyć o jego podpis - dowiedziała się brytyjska strona TEAMtalk.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Manchester United zainteresowany Harrym Kanem

Harry Kane znajduje się w fenomenalnej dyspozycji na początku obecnego sezonu. Napastnik Bayernu Monachium imponuje skutecznością – w aktualnej kampanii zdobył aż 21 bramek i zanotował 4 asysty w 15 rozegranych meczach. To absolutnie kosmiczny wynik, który potwierdza, że 32-letni Anglik wciąż należy do ścisłej światowej czołówki. Doskonała forma słynnego zawodnika nie umyka uwadze największych europejskich klubów, które z zainteresowaniem śledzą jego sytuację w Niemczech.

W ostatnich tygodniach w prasie coraz częściej mówi się o możliwym powrocie Harry’ego Kane’a do Premier League. Jak informuje w piątkowy wieczór brytyjski portal „TEAMtalk”, o pozyskanie doświadczonego snajpera planuje powalczyć Manchester United. W kontrakcie Kane’a z aktualnym pracodawcą widnieje klauzula odstępnego w wysokości 65 milionów euro, co czyni jego przeprowadzkę stosunkowo realną, biorąc pod uwagę ogromne możliwości finansowe włodarzy Czerwonych Diabłów.

Co ciekawe, choć ten zapis dotyczy letniego transferu, klauzulę należy aktywować już zimą, by zapewnić sobie usługi gwiazdora od lipca. Warto dodać, że zainteresowanie Harrym Kanem wykazuje również były klub środkowego napastnika – Tottenham Hotspur – który posiada pierwszeństwo w przypadku ewentualnego transferu. Kapitan reprezentacji Anglii, który przeniósł się na Allianz Arenę dwa lata temu, nie daje jednak na razie żadnych oznak chęci opuszczenia Monachium. 32-latek ma ważną umowę z Bayernem do 2027 roku.