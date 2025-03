Isak wybrał, gdzie chce grać. Barcelona poznała decyzję

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Alexander Isak odrzucił zainteresowanie Barcelony

Alexander Isak to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy obecnie na rynku transferowym w Europie. Napastnik Newcastle United w tym sezonie spisuje się znakomicie i przykuwa uwagę czołowych klubów, jak chociażby FC Barcelona, Liverpool oraz Chelsea. To właśnie w kontekście tych trzech ekip najwięcej mówiło się w przypadku Isaka i jego letniego transferu, do którego najpewniej dojdzie.

Okazuje się jednak, że napastnik reprezentacji Szwecji nie trafi ani do Dumy Katalonii ani do Liverpoolu oraz Chelsea. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Alexander Isak zdecydował się odrzucić zainteresowanie FC Barcelony oraz dwóch klubów z Premier League. 25-latek jednocześnie wybrał Arsenal, w którym chce grać od przyszłego sezonu. To dość zaskakująca decyzja, bowiem z pewnością przenosiny do Liverpoolu lub Barcelony zapowiadały się bardziej ekscytująco.

Alexander Isak w tym sezonie rozegrał dla Newcastle United 33 mecze, w których zdobył w sumie 23 gole oraz zanotował pięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia napastnika na 100 milionów euro, a jego aktualna umowa obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, a ostatnio rozmowy ws. jej przedłużenia zostały wstrzymane, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

