Haaland wybrał klub swoich marzeń! Gwiazdor liczy na transfer

07:08, 16. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sky Sport Deutschland

Erling Haaland określił plan na dalszą karierę. Jak donosi Sky Sport Deutschland w przyszłości Norweg chce zmienić klub. Jego marzeniem jest dołączenie do Realu Madryt.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Haaland marzy o transferze na Bernabeu. Real Madryt poznał cenę

Erling Haaland należy do grona najlepszych piłkarzy na świecie. Nic więc dziwnego, że na początku ubiegłego roku Manchester City przedłużył z nim kontrakt. O nowej umowie było bardzo głośno, a wszystko przez fakt, że obowiązuje aż do 2034 roku. Z najnowszych informacji wynika jednak, że Norweg nie planuje wypełniać porozumienia do końca. W przyszłości chce zmienić klub.

Według dziennikarza Sky Sport, Patricka Bergera plan norweskiego napastnika jest jasny. 25-latek w przyszłości chce, żeby jego klubem został Real Madryt. Transfer do Los Blancos ma być marzeniem piłkarza i głównym celem na następne lata kariery.

Czy jest w ogóle szansa, że Haaland zagra dla Realu Madryt? Dziennikarz ujawnił szczegóły potencjalnej transakcji. Okazuje się, że Królewscy musieliby zapłacić aż pół miliarda euro za całą operację. Na taką kwotę składa się: opłata za transfer, premia za podpis i pensja. To właśnie jest największy problem, jeśli chodzi o sfinalizowanie transakcji.

W przeszłości Haaland nieraz był łączony z Realem Madryt. Niewykluczone, że kiedyś w końcu zagra na Bernabeu. Jak dotąd miał okazję czterokrotnie odwiedzić legendarny obiekt jako piłkarz innego klubu. Tylko raz udało mu się zdobyć w tych meczach gola.

Haaland gra w Man City od lipca 2022 roku. Łącznie wystąpił w 175 meczach, zdobywając 150 goli i 25 asyst.

