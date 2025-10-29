Haaland czeka na telefon od giganta. Przyjmie ofertę transferu

Erling Haaland otwiera się na hitowy transfer do Realu Madryt. Kierownictwo Manchesteru City miało otrzymać informację, że gwiazdor chce odejść w przypadku oficjalnej oferty - informuje "Don Balon".

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland stawia na Real. Manchester City już to wie

Real Madryt może wkrótce stracić Viniciusa Juniora, który nie ma po drodze z Xabim Alonso. Media sugerują, że panowie znajdują się w konflikcie, a ich relacje będzie bardzo trudno naprawić. Brazylijczyk jest rozczarowany decyzjami szkoleniowca i twierdzi, że zasługuje na większe uznanie. Alonso na początku swojej trenerskiej przygody w Madrycie zdecydował natomiast, że to Kylian Mbappe będzie główną gwiazdą zespołu i liderem ofensywy.

Na Viniciusa nieustannie polują giganci z Arabii Saudyjskiej, ale można również wyobrazić sobie jego transfer do Paris Saint-Germain lub jednego z czołowych klubów Premier League. W przypadku jego odejścia, Real Madryt będzie oczywiście chciał dołożyć do ataku kolejnego piłkarza ze światowego topu. Wybór może paść na Erlinga Haalanda.

Norweg zdaje sobie sprawę, że jego czas w Manchesterze City powoli dobiega końca. Ma obawy, że Pep Guardiola nie zdoła już przywrócić zespołu do walki o najwyższe cele, dlatego jest chętny na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu.

Otoczenie Haalanda miało poinformować włodarzy Manchesteru City, że w przypadku oficjalnej oferty będzie dążył do transferu. Stawia Real Madryt na pierwszym miejscu, więc wszystko zależy od decyzji Florentino Pereza oraz Viniciusa.

Guardiola oczywiście nie chce tracić gwiazdora, ale ma świadomość, że zatrzymanie go wbrew jego woli to wielki błąd. W pierwszej kolejności Manchester City musi otrzymać ofertę, a dopiero wtedy zastanowi się nad przyszłością Haalanda.