Gwiazdor Realu kuszony wielką kasą. Toni Kroos interweniuje

Antonio Ruediger otrzymał lukratywną ofertę od Al-Ittihad. Jak przekazuje Defensa Central, Toni Kroos stanowczo odradza Niemcowi transfer do Arabii Saudyjskiej.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Ruediger opuści Real Madryt? Toni Kroos odradza transfer

Sezon 2023/2024 był dla Antonio Ruedigera jednym z najlepszych w karierze. Środkowy obrońca stał się kluczową postacią Realu Madryt w defensywie i znacząco przyczynił się do końcowego sukcesu w La Liga oraz Lidze Mistrzów.

Carlo Ancelotti spodziewa się, że Niemiec odegra równie ważną rolę w nadchodzących rozgrywkach. Jednak wciąż ważą się losy przyszłości zawodnika, ponieważ wielką kasę Ruedigerowi oferuje Al-Ittihad. Według El Chiringuito w Arabii Saudyjskiej piłkarz mógłby zarobić nawet 20 milionów euro. Natomiast w Hiszpanii gwiazdor inkasuje 13 milionów euro, ale końcowa kwota jest znacząco pomniejszona o wysokie podatki.

Defensa Central informuje, że do akcji postanowił wkroczyć Toni Kroos. Legendarny pomocnik jest znany ze swojej niechęci do transferów na Bliski Wschód i postanowił stanowczo odradzić taki ruch Antonio Ruedigerowi. Sam obrońca raczej nie brał na poważne tych ofert, a dodatkowa presja tym bardziej przyczyni się do jego pozostania na Santiago Bernabeu.

W poprzednim sezonie Ruediger zagrał w 48 meczach, zdobył w nich dwa gole i zanotował trzy asysty. Po udanym okresie w klubie pojechał na Euro 2024, gdzie z reprezentacją Niemiec odpadł w ćwierćfinale.

