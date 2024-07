Aymeric Laporte stał się celem transferowym Realu Madryt. Jednak według Diario AS twarde warunki przenosin stawia Al-Nassr.

Źródło: Diario AS

Źródło: Diario AS

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Aymeric Laporte w Realu Madryt? Al-Nassr stawia warunki

Real Madryt jest w trakcie poszukiwań środkowego obrońcy. Przez długi czas celem transferowym Królewskich był Leny Yoro z Lille, który ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Manchesteru United. Ta sytuacja wymusiła na Los Blancos obranie innego kierunku.

W mediach nie brakuje spekulacji na temat potencjalnych nabytków Realu. W poprzednich dniach głośno zrobiło się o możliwym zakontraktowaniu Matsa Hummelsa. Niemiec aktualnie jest bez klubu, po tym jak nie przedłużył kontraktu z Borussią Dortmund. Doświadczony stoper mógłby stanowić solidne wzmocnienie, ale raczej tylko na jeden sezon. Coś takiego raczej nie wpisuje się w politykę Florentino Pereza, który w ostatnich latach preferował sprowadzanie perspektywicznych graczy.

Inną ciekawą opcją stał się Aymeric Laporte z Al-Nassr. Hiszpan zanotował świetne występy na Euro 2024 i w ten sposób otworzył sobie możliwość do powrotu do wielkiej europejskiej piłki. Według Diario AS sternicy Realu są poważnie zainteresowani, ale saudyjski klub stawia twarde warunki, które opóźniają finalizację przenosin.

Ponoć Al-Nassr czeka na ofertę w wysokości 27 milionów euro i nie rozważy żadnej innej propozycji. Klub chce odzyskać równowartość kwoty, którą wydano na Hiszpana w 2023 roku. Tymczasem Real liczy na to, że Laporte zerwie kontrakt i dołączy za darmo.

Czytaj dalej: Real apeluje do gwiazdy Liverpoolu. “Nie przedłużaj kontraktu!”