Gwiazdor Realu chce odejść do Man Utd, jeśli Klopp zostanie trenerem

Jude Bellingham jest gotowy przyjąć ofertę Manchesteru United - poinformował El Nacional. Gwiazdor Realu Madryt zdecyduje się na taki krok, jeśli klub zatrudni Juergena Kloppa.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jürgen Klopp

Bellingham obawia się współpracy z Kloppem

Według doniesień hiszpańskich mediów Jude Bellingham ma już wstępne porozumienie z Manchesterem United. Transfer miałby dojść do skutku tylko w jednym scenariuszu, a mianowicie gdyby nowym trenerem Realu został Juergen Klopp.

Niemiec jest wymieniany w gronie głównych kandydatów do objęcia zespołu z Santiago Bernabeu. To szkoleniowiec o wielkiej renomie, ale w otoczeniu Bellinghama mają panować obawy, że jego rola w drużynie mogłaby zostać ograniczona.

Anglik od początku pobytu w Madrycie był centralną postacią projektu. To między innymi wokół niego budowano ofensywę i dawało mu się dużą swobodę w grze. Ewentualne przyjście Kloppa oznaczałoby zmianę systemu i nowe rozdanie w szatni.

Według El Nacional pomocnik nie chce czekać aż sytuacja się wyklaruje. Woli mieć zabezpieczenie na wypadek, gdyby uznał, że jego znaczenie w zespole maleje. Manchester United miałby zagwarantować mu status lidera i kluczową rolę w projekcie sportowym.

W Madrycie mają być świadomi, że przyszłość Bellinghama zależy bezpośrednio od decyzji w sprawie trenera. Jeśli Klopp nie trafi do Realu, temat odejścia prawdopodobnie upadnie. Jeśli jednak Niemiec obejmie drużynę, może to uruchomić jeden z najgłośniejszych transferów lata.